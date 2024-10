Brighi: “Con Totti era sempre una festa. A Roma la passione è viscerale”

Matteo Brighi, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Ha ricordato i suoi anni in giallorosso parlando del rapporto con Francesco Totti: "Con lui era sempre una festa negli spogliatoi. Uno dalla battuta pronta. Mi ricordo quando suo padre portava la pizza". Poi ha aggiunto: "A Roma la passione è stata viscerale. Si viveva 24 ore di calcio. Se le cose vanno bene ti portano in alto: 'dovete vincere lo scudetto!'. Tutto esasperato, nel bene e nel male. Come stanno vivendo adesso".