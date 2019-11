Brescia, Torregrossa: “A Roma ci siamo abbattuti dopo il gol”

Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, è tornato a parlare della sconfitta di domenica contro la Roma. Il numero 11 della squadra di Grosso ha analizzato anche il momento della propria squadra, sempre più in crisi nonostante il cambio d’allenatore. Queste le parole del calciatore del Brescia a Tuttomercatoweb: “A Roma abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo abbiamo subìto il gol. Ci siamo abbattuti, ma non deve succedere. Veniamo da partite in cui abbiamo creato tanto, ma non abbiamo ottenuto il risultato“.