Brescia-Roma, l’esordio in Serie A e la prima tripletta di Francesco Totti – VIDEO

Brescia–Roma, per Francesco Totti, non vuol dire solo esordio in Serie A: lo storico capitano giallorosso era subentrato a Rizzitelli, ad una manciata di secondi dal 90′ il 28 marzo 2003 – “Mi tremavano le gambe, mi si era quasi fermato il cuore”, spiegherà poi ad un anno di distanza. L’altro ricordo, invece, riguarda la prima tripletta siglata, nella stagione 2002/2003, quando i giallorossi erano riusciti ad imporsi al Rigamonti per 3-2 grazie ad un suo hat–trick. A poche ore dalla sfida che vedrà impegnata la formazione di Fonseca, il club è voluto tornare a condividere sui propri social le tre reti dello storico capitano.