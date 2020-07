Brescia-Roma, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

La Roma torna a vincere contro il Parma dopo tre sconfitte consecutive rimediate con Milan, Udinese e Napoli. L’obiettivo in casa capitolina è di confermare come il successo dell’Olimpico non sia un caso isolato e per farlo Fonseca dovrà conquistare altri tre punti contro un Brescia in piena zona retrocessione. I giallorossi, dal canto loro, vogliono mantenere la quinta posizione per centrare l’Europa League del prossimo anno, ma devono difendersi dagli attacchi di Milan e Napoli.

Brescia-Roma, le probabili formazioni

La Roma non potrà contare su Cristante e Mkhitaryan, entrambi squalificati a causa dei cartellini gialli rimediati nella gara contro il Parma, ma Fonseca sembra orientato ancora a confermare il 3-4-2-1 visto nelle ultime uscite. In porta va sempre Pau Lopez, mentre i tre centrali questa volta dovrebbero essere Ibanez, Fazio e Mancini. Avvicendamento a destra con Zappacosta in vantaggio su Bruno Peres, mentre a sinistra potrebbe tornare Kolarov. Al centro della mediana spazio ancora a Veretout e Diawara, mentre dietro a Dzeko potrebbero partire Pellegrini e Carles Perez. Saranno ancora assenti Smalling e Santon, il primo alle prese con un affaticamento all’adduttore destro, mentre il secondo ha a che fare con una lesione al polpaccio.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Fazio, Mancini; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Dzeko

Brescia-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Brescia-Roma sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky (a partire dalle 19.30) e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.