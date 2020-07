Brescia-Roma, UFFICIALE: sorpresa Mirante, ok Kolarov. Davanti out Dzeko, gioca Kalinic – LIVE

BRESCIA – La Roma va a caccia della seconda vittoria consecutiva per conservare il posto che le garantirebbe l’accesso diretto ai gironi di Europa League. Contro il Brescia allo stadio “Rigamonti”, i giallorossi cercano altri tre punti dopo quelli ottenuti mercoledì all’Olimpico col Parma grazie ai gol di Mkhitaryan e Jordan Veretout. Fonseca contro la squadra di Diego Lopez – penultima in classifica con 21 punti – deve fare a meno dell’infortunato Smalling e degli squalificati Mkhitaryan e Cristante ma conferma la difesa a tre che nelle ultime due partite ha dato qualche certezza in più. In porta c’è a sorpresa Mirante, dietro con Mancini e Ibanez c’è Fazio al centro. In mezzo al campo confermati Veretout e Diawara, sulle fasce Bruno Peres a destra e Kolarov a sinistra. Davanti la grande novità è l’assenza di Dzeko, che va in panchina: c’è Kalinic titolare, alle sue spalle Lorenzo Pellegrini e Carles Perez. Ancora dalla panchina Nicolò Zaniolo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti; Bjarnason, Tonali, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Skrabb.

A disposizione: Andrenacci, Gastadello, Semprini, Martella, Mateju, Dessena, Zmrhal, Ghezzi, Viviani, Ayé, Donnarumma.

Allenatore: Diego Lopez.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Kolarov; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic.

A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Cetin, Peres, Spinazzola, Perotti, Villar, Zaniolo, Pastore, Dzeko, Under, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Arbitro: Calvarese

Assistenti: Di Vuolo – De Meo

IV Uomo: Maggioni

Var: Manganiello

AVar: Preti

LIVE PREPARTITA

Ore 18.30 – È arrivata la formazione ufficiale della Roma: Mirante al posto di Pau Lopez e Kalinic per Dzeko.