Brescia-Roma, i convocati di Fonseca: torna Kluivert – FOTO

Sono 23 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro il Brescia. Rispetto alle scelte anti-Parma, torna in lista Justin Kluivert, out per scelta tecnica nell’ultima occasione. Ancora assenti Smalling, Santon e Juan Jesus, oltre agli squalificati Cristante e Mkhitaryan. Questo l’elenco:

Portieri : P. Lopez, Fuzato, Mirante.

: P. Lopez, Fuzato, Mirante. Difensori : Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, B. Peres, Spinazzola, Ibanez.

: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, B. Peres, Spinazzola, Ibanez. Centrocampisti : Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara.

: Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara. Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, C. Perez, Kluivert.