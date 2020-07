Fonseca: “Stiamo lavorando per avere Smalling in Europa League” – LIVE

Altra giornata di vigilia per la Roma di Fonseca. Il tecnico giallorosso, dopo la confortante vittoria in rimonta con il Parma, torna a parlare da Trigoria per presentare stavolta la sfida con il Brescia. Fonseca sarà alle prese con alcuni dubbi di formazione vista l’indisponibilità per squalifica di Cristante e soprattutto di Mkhitaryan. L’obbiettivo primario per la Roma sarà quello di trovare continuità dopo il momento difficile affrontato alla ripresa del campionato, e tentare di blindare il più possibile il quinto posto in classifica. Posizione utile a scongiurare i preliminari di Europa League della prossima stagione.

Poco fa c’è stato il sorteggio dell’Europa League. Che idea si è fatto? Avrà Smalling?

In questo momento sono tutte sfide difficili. In questo momento non dobbiamo pensare troppo avanti. Pensiamo solo al Siviglia. Se vinciamo vedremo. Smalling? Speriamo di averlo in Europa League.

Potrebbe ricorrere alla difesa a tre con Fazio?

Giocheremo con la difesa a tre e Fazio sositutirà Cristante. Dzeko ha giocato molto e ha lavorato molto difensivamente nell’ultima partita. Gli ho parlato ieri, era molto stanco. Gli parlerò anche oggi e poi decideremo per domani.

Kolarov può giocare nella difesa a tre?

Ho già detto che giocherà Fazio, ma anche Kolarov può farlo perché ci ha giocato in passato.

E’ soddisfatto della stagione di Pellegrini? Cosa gli manca per passare da grande talento a campione affermato?

Lo sapete, non sono mai soddisfatto. Mi piace tanto Pellegrini, è un giovane che deve migliorare. Non possiamo dimenticare che ha avuto problemi fisici, è stato infortunato. Può e deve migliorare.

Quanto conta la condizione fisica, mentale e tecnica in questo momento?

Tutti gli aspetti sono importanti, se stiamo bene mentalmente lo siamo anche tatticamente e così via. Sono aspetti collegati. Non posso dire che un aspetto vale cento e un altro zero.

Quando esclude per scelta tecnica è perché non stanno bene fisicamente o perché non sono concentrati? Kluivert è disponibile?

Sono situazioni diverse. La scelta di Bruno Peres era una scelta e basta. Kluivert non mi è piaciuto in allenamento prima della partita, ne ho parlato con lui e per questo non lo h convocato. Ieri si è allenato bene e se oggi lo farà domani sarà un’opzione per noi.

Ha ricevuto garanzie dal club per avere Smalling ad agosto?

Stiamo lavorando per questo.

Se sarà confermato il modulo del Parma chi potrà sostituire Mkhitaryan? Quanti minuti ha Zaniolo?

Abbiamo molti calciatori che possono fare quel ruolo, vedremo domani. Zaniolo è stato tanto tempo infortunato, ora dobbiamo scegliere il tempo giusto per farlo tornare a giocare sempre più minuti. La squadra però è la cosa più importante, devo prima pensare a questo. Se abbiamo la possibilità di farlo giocare, lui giocherà più minuti, altrimenti non lo farà.

Kolarov è in ritardo di condizione rispetto a Spinazzola?

E’ stata una mia scelta. Spinazzola ha fatto due buone partite. Se domani voglio giocare con Kolarov so che lui è pronto, perché lavora bene e con qualità. So che sarà eventualmente pronto per giocare.

Contro il Parma avete sfruttato molto le corsie esterne. E’ stata mancanza di precisione tecnica o occupazione poco funzionale dell’area?

Dobbiamo capire gli avversari e la partita. Il Parma difende bene vicino all’area di rigore. Dobbiamo migliorare l’occupazione degli spazi, perché possiamo fare meglio.