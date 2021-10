Brasile-Uruguay 4-1: Vina in campo solo il primo tempo

Il terzino giallorosso, colpevole sul secondo gol di Raphina, è stato sostituito dopo 45 minuti

Ennesima delusione per l'Uruguay di Tabàrez, che a Manaus esce sconfitto dal Brasile per 4-1. Il terzino giallorosso Matias Vina è partito titolare ma a inizio secondo tempo è stato sostituito sul 2-0 per i padroni di casa. Secondo la stampa uruguaiana la prestazione di Vina non è stata sufficiente, colpevole sul primo gol di Raphina per aver perso la marcatura dell'avversario e con una condizione fisica peggiore rispetto alla gara giocata contro l'Argentina. Vina ora è atteso da Mourinho per la trasferta di Torino contro la Juventus. Il giocatore arriverà in Italia alla vigilia del match.