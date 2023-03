Brasile, ipotesi Ibanez titolare nell’amichevole contro il Marocco

Tornato in nazionale dopo l'esclusione dalla lista del Mondiale, Roger Ibanez potrebbe partire titolare nell'amichevole che il Brasile disputerà sabato contro il Marocco a Tangeri. Il Ct Ramon Manezes , vuole dare spazio a quelli chiamati da Tite e che sono rimasti fuori da Qatar 22. La formazione della seleçao, secondo le indicazioni dei due primi allenamenti, come riporta globoesporte.com, potrebbe essere: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militao, Ibanez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vitor Roque.

Per Ibanez l'occasione per mettersi subito alle spalle il derby nel quale ancora una volta è stato un protagonista in negativo.