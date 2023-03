Brasile, il presidente della federcalcio ad aprile in Europa per parlare con Mourinho

Ednaldo Rodrigues, tra meno di un mese, sbarcherà nel Vecchio Continente per la Finalissima femminile: sarà l'occasione per incontrare e parlare con i candidati al ruolo di ct. Ancelotti resta in pole

Il Brasile continua a cercare il nuovo ct e a pensare a Mourinho. Il presidente della federcalcio Ednaldo Rodrigues a inizio aprile sbarcherà in Europa per il match della nazionale femminile contro l'Inghilterra a Londra il 6 aprile per la Finalissima tra campionesse del Sudamerica e campionesse d'Europa. Come riporta 'UOL Esporte', però, Rodrigues ha anche confermato che approfitterà di questo viaggio anche per trattare e confrontarsi con l'eventuale prossimo commissario tecnico del Brasile. Questo vuol dire che avrà dei colloqui, con Carlo Ancelotti che resta in cima alle preferenze e in pole per questo ruolo, anche se molto dipenderà dalla stagione del Real Madrid. Insieme a lui, però, c'è sempre il nome di José Mourinho, già accostato da mesi. "Vado a lavorare un po'", ha detto scherzosamente il presidente della federcalcio verdeoro a caccia dell'erede di Tite. Con l'obiettivo, dunque, di parlare con i vari candidati da Ancelotti a Mourinho, passando anche per altri due nomi sulla shortlist: Luiz Henrique e Jorge Jesus.