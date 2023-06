Brasile, Ibanez parte dalla panchina nell’amichevole contro la Guinea

In questi giorni molti dei giocatori della Roma sono impegnati con le loro nazionali per disputare amichevoli e qualificazioni per gli europei del 2024. Ieri sera abbiamo visto Celik in campo con la Turchia, e Zalewski in panchina con la Polonia. C'è anche Ibanez, convocato con la nazionale brasiliana. Alle 21:30 (ore italiana) di questa sera, il Brasile sfiderà la Guinea in un'amichevole. Il sito brasiliano globo.com rende nota la probabile formazione scelta dal tecnico brasiliano Menezes: tra i titolari non c'è Ibanez, che partirà dalla panchina.