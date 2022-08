Brasile, gli assistenti del ct Tite in Europa per visionare anche Ibanez

Il difensore giallorosso non ha ancora esordito con la maglia verdeoro

Matheus Bachi e Fabio Mahseredijian, assistenti del ct della nazionale brasiliana Tite, partiranno sabato 20 per l'Europa con il compito specifico di osservare allenamenti e partite di alcuni calciatori che la commissione tecnica della Seleçao tiene d'occhio in vista delle prossime convocazioni, come riporta l'ANSA.