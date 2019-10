In un momento non facile per la Roma tra infortuni e risultati che non arrivano, c’è una buona notizia per Fuzato. Il terzo portiere giallorosso è stato convocato dalla prima squadra del Brasile per gli impegni di novembre con la sua selezione. A comporre il terzetto di estremi difensori ci saranno anche Alisson ed Ederson, che giocano nel Liverpool e nel Manchester City. Un salto di qualità importante per il giocare capitolino fino a oggi chiamato dall’U23 verdeoro.