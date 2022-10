Brasile, emissari di Tite in tribuna a Roma-Napoli per seguire Ibanez

Preoccupati con alcuni infortuni il Ct del Brasile Tite ed alcuni suoi collaboratori sono venuti in Europa per assistere dalla tribuna alcune partite di campionato e di Champions League, come riporta globoesporte.com.

Domenica sera, Cleber Xavier e Bruno Baquete saranno presenti all'Olimpico per vedere da vicino Roger Ibanez, uno dei possibili convocati della seleçao per il Mondiale in Qatar. I due sono preseti stasera a Torino per assistere a Juventus-Empoli con Alex Sandro in campo (Bremer è infortunato).