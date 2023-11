Brasile-Argentina 0-1, inferno al Maracanà: Paredes gioca 20 minuti, Dybala in tribuna

Al Maracanà di Rio de Janeiro Brasile-Argentina finisce 0-1 per Messi e compagni, al termine di una gara nervosa e sospesa all'inizio per mezz'ora a causa di incidenti sugli spalti. Nella nazionale di Scaloni c'erano due romanisti tra i convocati: Leandro Paredes ha iniziato dalla panchina ed è entrato al 70', mentre Paulo Dybala è stato mandato in tribuna per scelta tecnica. Continua il momento 'no' della Joya con la nazionale: anche contro l'Uruguay è rimasto fuori per tutta la partita. L'otto volte Pallone d'oro Lionel Messi non ha brillato, ma è stato Nicolas Otamendi a regalare la vittoria all'Albiceleste con un gol al 63'. Questa vittoria nel leggendario fortino del calcio brasiliano a Rio de Janeiro ha permesso all'Argentina di restare in testa alle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del 2026 e di ritirarsi su dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay giovedì, la prima dopo il titolo mondiale vinto in Qatar.