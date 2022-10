Branca: “Prima o poi Mourinho vincerà lo scudetto con la Roma”

"Stankovic è l'uomo giusto per la Samp e Mourinho prima o poi vincerà lo scudetto con la Roma" dice Marco Branca , ex dirigente dell'Inter, intervistato da Il Secolo XIX su Sampdoria-Roma .

"José è stato allenatore vincente dell'Inter, Dejan una delle nostre colonne per tanti anni, sono felice di vederli di fronte. E mi fa piacere che Stankovic prosegua la carriera da allenatore e si misuri in A con la Samp. Lanna e la società mi hanno chiesto delle cose e ho dato le mie risposte, nulla di più. Ho sempre apprezzato la grande professionalità di Dejan e da allenatore ha la stessa passione. In tre anni alla Stella Rossa è stato bravo, ha vinto, ha fatto due volte l'Europa League e ha sfiorato la Champions, non scontato per un club serbo".