Branca: “Mourinho bollito? Tutta invidia, è un allenatore fenomenale”

L'ex ds dell'Inter del Triplete sul portoghese: "Grande motivatore per una dialettica sorprendentemente affascinante, ma questo soffoca la completezza tecnico-tattica del suo lavoro"

Il ritorno di José Mourinho a 'San Siro' per sfidare l'Inter ha dato ovviamente il via al tam tam di interviste a giocatori e dirigenti che hanno condiviso l'esperienza nerazzurra col portoghese. Anche Marco Branca ha parlato dell'attuale allenatore della Roma in un'intervista a 'Tuttosport': "Un allenatore fenomenale, una persona che non ama perdere tempo".