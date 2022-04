Branca: “Mourinho a Roma è felicissimo. E’ totalmente immerso nel progetto”

Le parole dell'ex dirigente nerazzurro: "Dopo quel periodo di parole e scelte forti, come spesso gli è capitato, poi ne ha portato benefici

“Credo che arriverà alla partita più convinto perché credo che abbia una squadra più concentrata e consapevole di quali sono i propri limiti, ma anche le proprie qualità. Lo stesso si può dire dell’Inter, che però si è ritrovata. La Roma ha avuto bisogno di un momento di shock per arrivare dove è adesso. Credo che arrivi con l’animo giusto a San Siro. Ha avuto bisogno di tempo lui, così come l’ambiente, per apprezzare e digerire. Lui è molto felice lì. Ci siamo visti non molto tempo fa e mi ha detto che si trova benissimo, gli piace la filosofia del club. È immerso al 100% in questo progetto. Dopo quel periodo di parole e scelte forti, come spesso gli è capitato, poi ne ha portato benefici”