Braga-Roma, le formazioni ufficiali di Carvahlal e Fonseca

Tutto pronto per la partita tra Sporting Braga e Roma, gara d’andata dei sedicesimi di Europa League in programma oggi all’Estadio Municipal, alle ore 18.55. Reduce dalla convincente vittoria contro l’Udinese, Paulo Fonseca opta per un leggero turnover: si rivedono infatti Dzeko e Pedro, schierati nel reparto avanzato assieme a Mkhitaryan. Conferme invece negli altri ruoli: tra i pali c’è Pau Lopez, davanti a lui, complici le defezioni di Smalling e Kumbulla, il trio composto da Mancini, Cristante e Ibanez. Chance per Diawara a centrocampo al fianco di Veretout, con Villar e Pellegrini a riposo; sulle corsie esterne i “soliti” Karsdorp e Spinazzola. Partirà dalla panchina pure Borja Mayoral, titolare negli ultimi incontri di campionato.

Nel Braga, Carlos Carvahlal propone il 3-4-2-1. Davanti al portiere Matheus, ci sono Vitor Tormena, Raul Silva e Sequeira. Esgaio, e Galeno sugli esterni con Fransergio e Al Musrati in mezzo. Ricardo Horta e Gaitan in supporto di Sporar.

L’arbitro è il romeno Istvan Kovacs, i suoi assistenti Marinescu e Artene, mentre il quarto uomo sarà Hategan. Coppia spagnola al Var con Martinez Munuera e Cuadra Fernandez (quest’ultimo all’Avar). Il match sarà trasmesso su Sky, sui canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253), con il commento di Riccardo Gentile e Luca Pellegrini. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le formazioni ufficiali di Braga-Roma

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Sequeira, Raul Silva; Esgaio, Al Musrati, Fransergio, Galeno; Ricardo Horta, Gaitan; Sporar.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.