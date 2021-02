Braga-Roma, la moviola: secondo giallo per Esgaio, Braga in 10 – LIVE

Riparte il percorso europeo della Roma, impegnata oggi nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: di fronte ai giallorossi il Braga. La sfida, partita alle ore 19, è arbitrata dal direttore di gara romeno Kovacs; al VAR lo spagnolo Munuera. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara in tempo reale:

SC Braga – AS Roma

Arbitro: István Kovács

Assistenti: Vasile Florin Marinescu – Ovidiu Artene

Quarto Ufficiale: Ovidiu Haţegan

VAR: Juan Martínez Munuera

AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez

54′ – Espulso Esgaio. Secondo giallo per il difensore del Braga, che entra in maniera irruenta e sconsiderata su Villar: Kovacs estrae prontamente il secondo giallo

50′ – Ibanez, tradito dal rimbalzo del pallone, si fa anticipare da Sporar e poi atterra lo sloveno in area con una spallata: per Kovacs non è rigore, proteste da parte di Carvahlal che chiedeva l’intervento del VAR

48′ – Duro intervento di Karsdorp su Almus Rati: Kovacs sceglie di non ammonire il difensore olandese

39′ – Pedro entra in area servito alla perfezione da Mkhitaryan ma si fa ipnotizzare da Matheus. L’azione era comunque stata vanificata dal guardalinee, che aveva ingiustamente segnalato il fuorigioco dello spagnolo

36′ – Pedro si invola tutto solo verso la porta, salta Matheus e deposita in rete. Il gol viene però giustamente annullato: lo spagnolo era partito in posizione nettamente irregolare

31′ – Giallo per Esgaio. Il difensore del Braga sbraccia e colpisce alla testa Mkhitaryan: Kovacs ammonisce prontamente il difensore

15′ – Confronto verbale piuttosto acceso tra Mancini e Galeno: Kovacs li invita alla calma, senza però ammonire nessuno dei due

14′ – Buona azione del Braga, che riesce ad arrivare alla conclusione dal limite trovando pronto Pau Lopez. L’azione era però viziata da una evidente posizione irregolare di Sporar, prontamente segnalata.