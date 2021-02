Braga-Roma, i convocati di Fonseca: c’è Ibanez, out Smalling e Kumbulla

Sono 19 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro il Braga. Out, come previsto, Smalling e Kumbulla; c’è invece, nonostante il piccolo problema fisico rimediato contro l’Udinese, Roger Ibanez. Prima chiamata europea anche per Stefan El Shaarawy. La squadra partirà oggi da Fiumicino intorno alle ore 15 per raggiungere il Portogallo, sfida in programma domani alle 19. Questo l’elenco:

Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Mancini, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy