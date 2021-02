Braga-Roma, arbitra il romeno Kovacs. Coppia spagnola al Var

La Roma prepara il match di giovedì contro il Braga in Portogallo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Paulo Fonseca torna a casa per sfidare il suo passato e continuare a inseguire uno degli obiettivi di stagione. La Uefa ha reso noti gli arbitri di questa tre giorni europea: all’Estadio Municipal de Braga (fischio d’inizio alle 18.55) arbitrerà il romeno Istvan Kovacs, coadiuvato dai connazionali Marinescu e Artene, oltre al IV Uomo Ovidiu Hategan. Coppia spagnola invece al Var, formata da Martinez Munuera e Cuadra Fernandez. Classe ’84, Kovacs ha all’attivo 34 partite tra Champions ed Europa League (comprese le qualificazioni) oltre a più di 20 partite tra qualificazioni europee e mondiali e Nations League. Sarà una prima volta con la Roma, ma non con un’italiana: già in due occasioni ha arbitrato una squadra di Serie A, una volta il Milan in Europa League (vittoria) e una il Napoli in Champions (pareggio). A questo si aggiungono anche le sfide delle selezioni giovanili dell’Italia, Under 19 e 21. Debutto anche per il Braga. Quest’anno ha già diretto due match di Champions (Bayern e Borussia Dortmund) e uno di Europa League.