Braga-Roma alle 18.55, dove vederla in TV e in diretta streaming

Dopo aver superato la fase a gironi senza difficoltà, la Roma torna a rivolgere le sue attenzioni all’Europa League. Nei sedicesimi, la formazione giallorossa affronterà il Braga, che occupa il terzo posto della classifica del campionato portoghese, a -11 dallo Sporting Lisbona capolista e a un punto di distanza dal Porto secondo.

Quando si gioca Braga-Roma

Braga-Roma è in programma giovedì 18 febbraio 2021 alle 18.55. L’arbitro sarà il romeno Kovacs, i suoi assistenti Marinescu e Artene, mentre il quarto uomo sarà Hategan. Al Var lo spagnolo Martinez Munuera, Cuadra Fernandez all’Avar.

Dove vedere Braga-Roma in TV e in streaming

Braga-Roma sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky. La gara verrà trasmessa su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (253), con il commento di Riccardo Gentile e Luca Pellegrini. Sarà possibile seguire la sfida anche sull’app SkyGo o su Now Tv.

Le probabili formazioni di Braga-Roma

BRAGA (3-4-2-1): Matheus; Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, Novais, Al Musrati, Galeno; Fransergio, Horta; Ruiz.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.