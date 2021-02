Braga, infortunio al ginocchio per Medeiros: salterà le sfide con la Roma

Brutta tegola per lo Sporting Braga. La società ha annunciato tramite il suo sito ufficiale che Iuri Medeiros sarà sottoposto a intervento chirurgico dopo un infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante la sfida di coppa contro il Santa Clara dello scorso. Il calciatore dovrà stare fermo per non meno di sei mesi e non sarà quindi a disposizione per la doppia sfida contro la Roma valevole per i sedicesimi di finale di Europa League. Nonostante la sua assenza la squadra di Carvalhal è riuscita a vincere agilmente per 4 a 0 la gara di campionato sul campo della Moreirense, mandando in gol Silva, Fransergio, Horta e Castro.