Braga, finale di coppa amara: lo Sporting Lisbona vince 1-0

Il Braga, prossimo avversario della Roma nei sedicesimi di Europa League, perde per 1-0 la finale della Taça da Liga contro lo Sporting Lisbona. L’ultimo atto della seconda coppa portoghese – in ordine di importanza – è amaro per la formazione di Carlos Carvalhal (espulso nel finale per proteste), che non riesce a ribaltare il gol decisivo di Pedro Porro al 41′. Il Braga, al quarto posto in campionato, rimane comunque in corsa per l’altra coppa nazionale, nella quale si è qualificato ai quarti di finale dopo il 5-0 alla Torreense.