Braga, Carvalhal: “Dal match con la Roma siamo usciti più forti e fiduciosi”

Dopo l’andata di giovedì sera, Braga e Roma tornano a giocare in campionato prima del ritorno in programma giovedì prossimo. I giallorossi scenderanno in campo domani sera con il Benevento, i portoghesi se la vedranno con il Tondela. Un ennesimo cambio di ‘chip’ tra una competizione e l’altra: “Il nostro di chip deve essere già un po’ consumato visto che cambia continuamente, ma siamo abituati. La nostra testa è tutta alla partita col Tondela e siamo pronti – le parole del tecnico del Braga Carvalhal ai media ufficiali del club -. Abbiamo lasciato alle spalle la partita con la Roma nonostante la sconfitta, siamo sempre stati positivi in quel match e ne siamo consapevoli. Sapremo reagire bene alle ultime avversità, vogliamo i tre punti e lotteremo. Siamo usciti più forti e fiduciosi dall’ultima gara, in maniera positiva anche se eravamo in 10″.