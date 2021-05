Boyé-Roma, il retroscena: il suo mancato arrivo ha fatto infuriare Sabatini

Doveva arrivare in giallorosso, si trasferì al Torino da Petrachi. Ma all'allora d.s. non andò giù...

Non è andato via per questo, ma visto il carattere non si fa fatica a immaginare la rabbia di Walter Sabatini quando non portò a termine uno dei suoi acquisti in Sudamerica. È il 2015 e la Roma ha in pugno Lucas Boyé, attaccante del River ma in prestito ai Newell's Old Boys. Un talento su cui l'allora direttore sportivo aveva messo e gli occhi prima di raggiungere anche un accordo, che aveva però durata limitata. Peccato che i tempi si allungarono e nell'affare - raccontato da gianlucadimarzio.com - si inserì il Torino di Petrachi, che lo portò in Italia a parametro zero facendo tuonare Sabatini. Vista poi com'è andata la carriera di Boyé, non proprio un errore quello di non acquistarlo...