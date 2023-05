Bove: “Vincere a Roma è diverso. Mourinho fondamentale nella mia crescita”

Sul ruolo di Mourinho nella sua crescita: "La figura del mister è stata importantissima, avere un tecnico come lui ti porta ad avere un rapporto con un adulto, basato su un tipo di sincerità che apprezzo molto. Mi ha aiutato moltissimo, il fatto che tratti noi giovani come un giocatore normale fin da subito ti fa sentire parte del gruppo. Avere centrocampisti come Matic, Wijnaldum, Pellegrini, Cristante da cui poter imparare è molto importante per me. Potersi allenare con loro e cogliere aspetti che non vedi in partita, vedi tutte le sfaccettature in allenamento e questo ti aiuta molto".