Bove, un gigante a centrocampo con la Svizzera. Social impazziti: “Capitan futuro”

Edoardo Bove ha preso per mano la Nazionale nella seconda gara del gruppo D e l'ha guidata alla prima vittoria nell'Europeo Under 21. Il giocatore giallorosso non era sceso in campo all'esordio contro la Francia, mentre con la Svizzera è stato schierato dal 1' e ha giocato per tutta la partita. Nel primo tempo ha dominato il centrocampo totalizzando 7 duelli vinti. Più di ogni altro calciatore scrive Actu Foot Stats. Sotto al post i tifosi della Roma hanno commentato con molta euforia. "Capitan futurissimo", scrive un utente su Twitter e i paragoni con De Rossi sono ormai all'ordine del giorno: il numero 16 sulle spalle aiuta molto. Un altro invece cita José Mourinho: "Partitone da cane malato". La Bove-mania è scoppiata e il mancato acquisto di Frattesi è un lontano ricordo. Il numero 52 dopo l'exploit di questa stagione è pronto a tornare al servizio dello Special One a luglio dopo aver terminato l'Europeo con l'Italia. Dopo le meritate vacanze si parlerà anche del suo rinnovo. Sul piatto c'è il prolungamento del contratto e un adeguamento dell'ingaggio. Le parti si incontreranno e la Roma non ha nessuna intenzione di privarsi di Bove.