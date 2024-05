Bove torna ‘cane malato’: De Rossi ora può rimetterlo al centro della Roma

La grande paura della ricca plusvalenza da fare entro il 30 giugno non c’è più e il classe 2002 può rientrare nella lista degli incedibili

Daniele Aloisi Collaboratore 20 maggio - 11:56

Corsa, precisione e tanto spirito di sacrificio hanno caratterizzato la partita di Bove contro il Genoa. Il numero 52 dopo alcune settimane dove si è visto di meno in campo, è tornato ad essere protagonista. Nella disfatta di Bergamo è stato l’unico a salvare la faccia e ieri non ha tradito la fiducia di De Rossi. Il centrocampista ha giocato tutta la partita (in Serie A non succedeva dal 29 gennaio) e ha collezionato il 94% di precisione nei passaggi (33 su 35 di cui 4 chiave per i compagni). Le sue statistiche sono impreziosite da 5 contrasti vinti su 6 e 2 intercetti. Prestazione da ‘cane malato’ come quelle che avevano fatto innamorare Mourinho. Circa un anno fa di questi tempi Bove portava la Roma in finale di Europa League, nel nuovo corso si è rimboccato le maniche ed ha aspettato il suo turno. Prima dell'arrivo di De Rossi i compagni di squadra chiamavano Edoardo 'Daniè'. Sembrava il preludio per una seconda parte da assoluto proagonista con il suo idolo come allenatore, ma qualche panchina di troppo aveva abbattuto il suo morale. Ora è pronto per rappresentare il futuro di questa squadra.

La grande paura della ricca plusvalenza da fare entro il 30 giugno non c’è più e il classe 2002 può rientrare nella lista degli incedibili. Nei giorni scorsi c’era stato un interessamento del Leeds, ma De Rossi ha chiesto in conferenza stampa di evitare gli errori degli anni passati: “Cerchiamo anche di valorizzare quelli che abbiamo, attenti anche al settore giovanile, abbiamo perso Frattesi e Calafiori e non mi va giù". Sacrificare Bove sarebbe uno sbaglio e la società dovrà ascoltare il mister.

Bove, a Empoli ultimo ballo stagionale: poi vacanza e il futuro da scrivere — A Empoli ci sarà ancora spazio per Bove. La squalifica di Paredes e il possibile riposo di Cristante e Pellegrini (con vista Europeo) può dare altro minutaggio al centrocampista romano. La partita avrà poco valore per la Roma, ma ci sarà da correre contro i toscani che dovranno fare la partita della vita per evitare la Serie B. Inoltre sarà l’ultima occasione per Edoardo di non finire con 0 gol in campionato. Quest’anno ha trovato la via del gol solamente in Europa League contro lo Slavia Praga. Dopo l’ultima partita è in programma l’amichevole in Australia contro il Milan e successivamente le vacanze per i giallorossi. A luglio nel primo ritiro targato De Rossi, Bove sarà assoluto protagonista in attesa dei big che torneranno dalle varie competizioni con le rispettive nazionali. Il suo contratto è stato rinnovato fino al 2028 e ora il futuro sembra essere ancor di più a tinte giallorosse.

