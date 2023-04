Bove: “Ringrazio Mourinho per la mia crescita. Non facciamo calcoli per la Champions”

News as roma: tutte le notizie

Le sue parole: "Mi piace fare tutti i ruoli del centrocampo. Come mezzala posso provare a far gol e mi piace come ruolo"

Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida con l'Udinese. Le parole del centrocampista della Roma:

BOVE A DAZN

Come si allena quella reattività? “E’ stato istinto. Sono stato attento a non entrare prima che Bryan tirasse e sono stato fortunato che la palla è finita lì. Sono contento del gol”.

A che punto è la tua crescita con un maestro come Mourinho in panchina? “Credo che sto crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Devo ringraziare tutti, mister e compagni perché mi aiutano in questo percorso”.

Quanto è importante farti trovare pronto ed essere una vera alternativa? "Molto importante. La cosa più importante oggi era vincere una partita difficile contro una squadra fisica come l'Udinese. Ci siamo fatti trovare pronti e siamo molto contenti".

Qual è il tuo ruolo ideale? "Mi piace fare tutti i ruoli del centrocampo. Come mezzala posso provare a far gol e mi piace come ruolo. Anche nel centrocampo a due mi trovo bene, faccio quello che mi chiede il mister. Se devo scegliere mezzala, per gli inserimenti".

Bel vantaggio sul quinto posto. "Non facciamo calcoli. Questo campionato ci insegna a guardare partita dopo partita e siamo focalizzati su quello. Dobbiamo fare il massimo per andare avanti il più possibile in entrambe le competizioni".