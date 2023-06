Bove presente al Circolo Aniene per i “Premi Ussi Roma”

Questa mattina al Circolo Aniene, a due passi dallo Stadio Olimpico, sono stati assegnati i "Premi Ussi Roma" per i giornalisti e le eccellenze dello sport capitolino e laziale. Presente alla cerimonia anche Edoardo Bove, in compagnia del suo procuratore, che ieri insieme alla sua Roma ha ottenuto la qualificazione alla prossima Europa League grazie alla vittoria contro lo Spezia. Tra i premiati Luca Di Bartolomei, per celebrare i 40 anni dello scudetto vinto dalla Roma, ma anche la formazione femminile giallorossa per la conquista del suo primo storico scudetto.