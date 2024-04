Bove: “Oggi è un’occasione per me. Darò tutto in campo come sempre”

Le parole del numero 52: "Il livello dei giocatori che abbiamo in rosa è da grandissima squadra quindi è normale che ci siano le rotazioni"

Redazione 18 aprile 2024 (modifica il 18 aprile 2024 | 20:59)

Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Milan. Queste le parole del centrocampista giallorosso:

BOVE A SKY

Nuova occasione per te. “Una serata molto importante per noi, fa sempre piacere giocare queste partite in Europa. C’è un clima davvero molto entusiasmante. Daremo tutto in campo per portare una gioia a noi e ai tifosi”.

De Rossi ha detto cose molto belle su di te. Ha detto che gli dispiace averti tolto del minutaggio. “Il livello dei giocatori che abbiamo in rosa è da grandissima squadra quindi è normale che ci siano le rotazioni. A centrocampo ci sono giocatori di livello internazionali, un Campione del Mondo, uno d'Europa e un capitano come Lorenzo. Cerco di farmi trovare pronto, oggi ho un’occasione e darò tutto in campo come faccio sempre”.

BOVE ALLA RAI

"Il mister mi ha chiesto quello che mi chiede sempre. Quello che De Rossi chiede alla squadra è lo stesso tipo d'impegno. Poi tatticamente in base agli avversari si preparano le partite in un determinato modo, ma a noi ci chiede la stessa intensità e voglia di essere aggressivi. Questo sarà sicuramente da fare stasera".

