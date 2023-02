Bove: “Non sono nessuno per parlare di Zaniolo. Il nostro obiettivo è la Champions”

Le parole del centrocampista giallorosso: "La società ha già chiarito tutto. C’è molta riconoscenza per Mourinho, il fatto che ci chiami bambini è un modo carino per dimostrare affetto nei nostri confronti"

Edoardo Bove , al centro di voci mercato anche nell'ultimo giorno, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sport Mediaset. Tanti i temi trattati, dalla sconfitta contro il Napoli fino all'obiettivo Champions League , passando però per l'immancabile domanda sul caso Zaniolo .

Sulla sconfitta di Napoli. “Sicuramente abbiamo fatto una grande prestazione. Purtroppo non siamo riusciti a prendere punti e abbiamo tanta voglia di rifarci in coppa. È una gara da dentro o fuori, dobbiamo essere sul pezzo e cercare di portare a casa il risultato e passare il turno”.

Sul settore giovanile e Mourinho. “Siamo andati a vedere la Primavera perché il settore giovanile della Roma insegna ad essere molto legati. C’è molta riconoscenza per Mourinho perché mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Il consiglio principale è cercare di continuare a lavorare. Il fatto che ci chiami bambini è un modo carino per dimostrare affetto nei nostri confronti”.