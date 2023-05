Bove: “Mourinho è speciale, sono grato per la sua fiducia. Meritiamo questa finale”

Poi Bove racconta la prima volta nella Roma tra le giovanili: "È sempre difficile spiegare quelle sensazioni, è come cercare di spiegare la sensazione di segnare un gol all'Olimpico, o di ricevere la prima chiamata dal club. Sono emozioni molto forti. Nel complesso, la maggior parte delle persone di solito risponde a questa domanda dicendo che si tratta di una "emozione indescrivibile". Ma è davvero così. All'inizio, la cosa più importante per me era divertirmi. Poi, man mano che cresci e ti sviluppi, inizi a capire l'importanza di giocare per la Roma e cominci davvero a sentirti parte di questo club". Ma Bove ora è diventato praticamente un titolare:"Questo è un punto di partenza. Ho appena iniziato ed è per questo che voglio continuare così e continuare a giocare bene. Devo essere grato per la fiducia che hanno in me in questo momento, e questa è la cosa più importante. Ne sono molto felice. Mourinho è una persona speciale per me perché è una persona vera. Tratta il resto della squadra proprio come tratta me, e questa è la cosa più importante. Se ha qualcosa da dirti, te lo dice dritto in faccia, e io preferisco persone così. Quindi mi sono trovato bene con lui fin dall'inizio. Ovviamente mi ha anche aiutato a crescere. Tutta la sua guida mi ha aiutato tantissimo e sono felice per la fiducia che ha in me".