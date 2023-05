Bove manda in estasi l’Olimpico: la Roma piega il Bayer Leverkusen 1-0 – FOTO

Mourinho deve ancora fare a meno di Dybala dal 1'. Davanti schiera la coppia Abraham-Belotti come col Milan. Partono meglio i tedeschi con Wirtz che al 4' va a un passo dal vantaggio, ma la sua conclusione finisce a lato. La Roma sfiora il vantaggio al 19'. Cross perfetto di Pellegrini per la testa di Ibanez che impatta bene, ma Hradecky gli nega il gol con un autentico miracolo. Abraham non riesce ad arrivare sulla ribattuta. Poco prima della mezz'ora di gioco Belotti viene toccato da Kossounou in area, ma per l'arbitro non c'è nulla. Al 33' cambio obbligato per Xabi Alonso: esce per infortunio il centrale protagonista dello scontro di prima ed entra Bakker . Dopo tre minuti finisce il primo tempo: 0-0 all'intervallo.

Decide Bove: tra 7 giorni il ritorno

Il secondo tempo inizia senza cambi per entrambe le squadre. Bellissima azione della Roma al 48', Spinazzola corre sulla fascia sinistra e scarica indietro per Abraham. Controllo difettoso di Tammy che serve Celik: il turco ci prova dalla distanza ma non centra lo specchio della porta. Al 63' passa in vantaggio la Roma. Abraham si libera bene dentro l'area di rigore, ma Hradecky fa un altro miracolo. Sulla ribattuta il più veloce di tutti è Edoardo Bove che fa 1-0. Secondo gol in stagione per giovane centrocampista. Tre minuti più tardi sfiora la doppietta. Calcia Belotti, para il portiere finlandese. Sulla respinta arriva ancora il numero 52, ma questa volta è poco preciso. Mourinho fa i primi cambi al 76': entrano Dybala e Wijnaldum per Belotti e Bove. Super occasione per il Bayer all'86'. Incomprensione tra Ibanez e Rui Patricio, la palla sfugge dalle mani del portiere e arriva a Frimpong. Il terzino calcia, ma Cristante salva sulla linea. I tedeschi provano l'assalto nel finale, ma non basta. La Roma vince 1-0, tra 7 giorni il ritorno.