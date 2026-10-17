“Il tempo si è fermato, non mi ricordo niente: quel giorno è come se non lo avessi vissuto”. Edoardo Bove ripercorre quel momento tragico con un sorriso e con una consapevolezza in più: quella di essere più forte di ogni cosa. Il dramma di Fiorentina-Inter è ancora nei suoi occhi. Fermo lì. Ma il tempo cura tutto, e oggi Bove lo racconta con uno sguardo diverso. Lo fa nel trailer di “In un battito”, il docufilm sulla sua storia diretto da Giovanni Triolo: gli attimi di quel giorno, il modo in cui ha reagito, la forza di aver ritrovato se stesso. Il film arriverà nelle sale solo il 16, 17 e 18 novembre. Attraverso l’arte del cinema tutta l’Italia potrà entrare ancora di più in empatia con un giocatore che ha lasciato tanto al mondo del calcio. E il meglio deve ancora arrivare.