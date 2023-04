Bove, intervista con imprevisto: arriva Mancini e gli dà uno schiaffo – VIDEO

Le parole del centrocampista dopo la sfida contro l'Udinese: "Era fondamentale vincere perché siamo in piena lotta Champions e le altre avevano perso punti"

Edoardo Bove ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Udinese. Siparietto con Mancini che mentre passava in zona mista ha tirato uno schiaffo al centrocampista. Il numero 52 si è messo a ridere e ha continuato a parlare. C'è grande serenità in casa Roma a tre giorni dal delicato impegno europeo col Feyenoord .

"Era fondamentale vincere perché siamo in piena lotta Champions e le altre avevano perso punti. Era una partita difficile perche loro sono una buonissima squadra che mette in difficoltà chiunque. Siamo contenti per i tre punti".