Bove, il suo valore di mercato è raddoppiato: il CIES lo valuta 36 milioni

Nonostante i minuti in campo siano diminuiti vertiginosamente nell’ultimo periodo il valore di Edoardo Bove è raddoppiato negli ultimi 6 mesi. Passando da i 16 milioni di ottobre 2023 ai 36 milioni di aprile 2024, il giovane centrocampista giallorosso è stato il quarto giocatore della Serie A (Under 23) con la differenza di valore più netta prendendo in esame il periodo ottobre ’23-aprile ’24 secondo il “CIES". E’ improbabile che la Roma lo faccia partire nella prossima sessione estiva, vista la giovane età, ma non è impossibile se dovesse arrivare un’offerta dal valore simile o addirittura superiore a quello di mercato.