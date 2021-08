Bove e Zalewski convincono: Mourinho potrebbe promuoverli definitivamente

I due ragazzi hanno dimostrato le loro qualità nei ritiri giallorossi a Trigoria e in Algarve. Lo Special One potrebbe tenerli entrambi stabilmente in prima squadra

La Roma, causa la difficoltà nel fare mercato, potrebbe aver trovato in casa due innesti importanti: Bove e Zalewski. Il primo, centrocampista, grazie ai problemi fisici dei più esperti Veretout, Villar e le vacanze di Cristante, ha trovato molto spazio nelle amichevoli prestagionali, scrive Chiara Zucchelli su gazzetta.it. Mourinho ne sarebbe stato positivamente colpito. Ne apprezza professionalità e impegno nonché la prontezza quando viene chiamato in causa. Zalewski, esterno alto, gioca in una zona ben nutrita a livello di organico ma potrebbe giocarsi le proprie carte restando nella rosa. Tornato a Roma lo Special One si confronterà con Tiago Pinto e Morgan De Sanctis (vice d.s. che si occupa dei più giovani) per fare il punto della situazione. Saranno ascoltati anche gli agenti dei due giocatori che hanno offerte da squadre di A e B e quindi vogliono analizzare bene la situazione. Un'operazione riguardo Bove, che poteva essere inserito nell'affare Shomurodov col Genoa, è stata bloccata. Dunque, al momento Zalewski e Bove sembrano avere le carte in regola per rimanere in pianta stabile in prima squadra, si capirà dopo il vertice di Trigoria se rimarranno per tutta la stagione o verrà data ai due ragazzi la possibilità di giocare altrove.