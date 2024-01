Bove: “Dobbiamo finalizzare le tante occasioni. Abbiamo lottato su ogni pallone”

E' una gara aperta, cosa vi sta mancando? "Finalizzare le tantissime occasioni avute in un primo tempo intenso. Abbiamo lottato su ogni pallone. Vincendo i duelli questa partita ce la portiamo a casa. Dobbiamo finalizzare sotto porta".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.