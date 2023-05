Bove: “Ho un mare di emozioni dentro. Giovedì andiamo lì con la stessa voglia”

Le parole del centrocampista giallorosso: "Era fondamentale vincere questo primo tempo. Il gol lo dedico alla mia famiglia e a chi c'è sempre. Loro ti aiutano a dare il meglio in campo"

Redazione

Edoardo Bove ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match vinto contro il Bayer Leverkusen. Queste le sue parole:

BOVE A SKY

Serata dalle grandi emozioni, il gol e la standing ovation. Le hai sentite nonostante sei un ragazzo freddo "Non sono uno freddo, ho sentito un mare di emozioni dentro e sono contento per il gol ma soprattutto per il risultato. Era fondamentale vincere questo primo tempo e giovedì andremo lì con la stessa voglia".

Il gol è lo specchio della mentalità del gruppo? "Assolutamente, in Europa se non metti cattiveria in ogni azione con intensità rischi di andare in difficoltà. Siamo contenti della partita".

Sulla partita. "All'inizio ci hanno messo in difficoltà con le ripartenze ma lo sapevamo. Hanno giocatori rapidi. Ci abbiamo messo un po' a prendere le misure ma poi abbiamo fatto una grande partita"

Una dedica in particolare? "Il gol lo dedico alla mia famiglia e a chi c'è sempre. Loro ti aiutano a dare il meglio in campo".

BOVE A ROMA TV

"C’è grandissima gioia ma soprattuto per la partita che abbiamo disputato. Non abbiamo mollato su un singolo pallone, siamo stati lì, abbiamo fatto una grandissima partita di squadra e siamo molto soddisfatti per questo. Non ci dobbiamo accontentare naturalmente perché giovedì c'è un'altra battaglia e andremo lì per vincere.

Ti chiedo anche in uno stadio come questo qual è stata la tua emozione personale dopo questo gol? "Sì una grandissima emozione al di là del gol come ho detto io davvero cerco di lavorare per la squadra, di fare quello che mi dicono i compagni e l ‘allenatore. Poi è arrivato il gol e sono molto contento per questo, soprattutto in questo stadio, pieno di gente, una semifinale europea. È proprio una grandissima emozione".

C’è da stringere i denti in quest’ultime partite, prima il campionato e poi la coppa, ma l’importante è mantenere lo spirito di queste serate. "Si, come hai detto te è importante lo spirito, la concentrazione perchè soprattutto nelle partite europee se cadi un attimo rischi di andare in difficoltà e dobbiamo essere concentrati su tutte le partite che rimangono e fare quello che facciamo sempre cioè pensare partita per partita. Alla fine tireremo i conti".