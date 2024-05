Bove: “Bravi a non mollare. L’ennesima partita in cui abbiamo dato tutto”

“Oggi era una partita fondamentale perché volevamo assicurarci il sesto posto. Sappiamo come è andata questa stagione, abbiamo spremuto fino a ogni ultima goccia. Oggi è stata l'ennesima partita in cui abbiamo dato tutto, abbiamo concluso tante volte in porta. Magari siamo stati meno precisi, abbiamo concesso un pochino di ripartenze ma non è mai mancata la voglia di far gol e decidere la partita. Anche in inferiorità numerica abbiamo continuato a giocare, siamo stati premiati e siamo contenti per questo. Sappiamo che a volte non basta perché il primo tempo dovevamo fare 1-2 gol e semplificarci la vita. Poi le partite si possono complicare ma siamo molto contenti per come è andata".