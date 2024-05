Bove ago della bilancia: un anno fa la perla al Leverkusen, ora è l’unico ricambio

Si ragiona anche sul futuro: una sua cessione porterebbe una plusvalenza secca. Ma Edoardo vorrebbe restare

Francesco Balzani Collaboratore 8 maggio 2024 (modifica il 8 maggio 2024 | 09:56)

Un anno fa, anzi più precisamente 362 giorni fa, Edoardo Bove viveva probabilmente il momento più felice di tutta la sua vita. E la Roma con lui. Il gol al Leverkusen faceva esplodere l'Olimpico e avrebbe permesso alla squadra di Mourinho di volare in finale di Europa League. Il "cane malato" era il nuovo eroe di Roma. Oggi qualcosa è cambiato. Edoardo ha giocato meno, ha inciso anche meno. Ma il suo contributo è stato comunque utile alla causa in alcune occasioni. Soprattutto nell'ultimo mese il centrocampista romano ha fatto rivedere quelle doti che lo avevano portato rapidamente dalla Primavera al ruolo da titolare in prima squadra. Con Lazio, Milan e Juve il suo ingresso ha aiutato la squadra a recuperare ossigeno e break per ribaltare l'azione. E' successo anche domenica scorsa sull'azione poi divorata da Abraham. E' lui, ora, l'ago della stanchezza di un reparto che non ha altri ricambi.

Perchè se è vero che il terzetto titolare formato da Cristante, Paredes e Pellegrini è inamovibile, è altrettanto palese come né Aouar né tantomeno Sanches oggi rappresentano una possibilità di recupero forze. C'è solo Bove che con Leverkusen e Atalanta troverà spazio, se non dall'inizio a gara in corso. Ma Edoardo può essere anche l'ago della bilancia del futuro. Perché, in caso di assenza dalla Champions, la Roma qualche plusvalenza sarà praticamente costretta a farla. E il ragazzo che viene dalle giovanili rappresenterebbe una plusvalenza secca. L'intenzione è quella di continuare ancora insieme visto anche il rinnovo fresco, ma di fronte a un'offerta importante ci si penserebbe quanto meno su. Lo scorso anno la Roma rifiutò diverse offerte e anche la possibilità di inserirlo nell'affare col Sassuolo per riportare Frattesi.

