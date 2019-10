Bouah ricorda l’infortunio di Calafiori: “Un anno fa cominciava la tua sfida. Oggi sono motivato anche da te”

Esattamente un anno fa, Riccardo Calafiori usciva dal campo in barella dopo un brutto intervento di Svoboda, attaccante della Primavera del Viktoria Plzen. Da subito si è capita la gravità dell’infortunio, confermata poco dopo dalla diagnosi: rottura di tutti i legamenti del ginocchio sinistro, dei menischi e della capsula. Dopo un lungo calvario, ora il terzino classe 2002 della Roma Primavera è finalmente tornato a giocare. Oggi Devid Bouah, suo compagno di squadra attualmente infortunato proprio per una rottura del crociato, ha ricordato all’amico la data particolare: “Oggi un anno fa iniziava la tua sfida! E oggi sono motivato anche da te per superare il mio infortunio! Forza Richy… felicissimo per te e per il tuo ritorno in campo! Ti voglio bene fratello mio!“.