Bouah, incontro con Tumminello e messaggio sui social: “Mai mollare”

Il talento, il settore giovanile giallorosso e la sfortuna. Questo hanno in comune oggi Devid Bouah e Marco Tumminello. Il difensore della Primavera della Roma ha pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram una storia riguardante lui e l’ex attaccante romanista a Villa Stuart, con un messaggio chiaro: “Mai mollare”. Dopo l’intervento riuscito perfettamente in settimana, Bouah sta proseguendo il percorso riabilitativo nella clinica romana e proprio lì ha incontrato Tumminello, come lui alle prese con il secondo grave infortunio al ginocchio, rimediato nell’ultima sfida di campionato di Serie B tra Pescara e Cosenza.