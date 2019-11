Botines (ag. Pau Lopez): “E’ perfetto per la Roma e lui è molto felice”

Albert Botines, l’agente di Pau Lopez, ha parlato a margine dell’evento organizzato da WyScout a Tuttomercatoweb.com dell’avventura del suo assistito con la maglia della Roma: “Ci aspettavamo un impatto non certo semplice: la Roma è una squadra importante, c’è pressione ma è un’annata importante per lui per la squadra. Ha personalità e ambizione, perfetto per un club di questo spessore. Sta lavorando bene, è contento: alla Roma ci sono diversi infortunati ma stanno superando le avversità. Hanno vinto col Milan, col Napoli, con l’aiuto della gente, e per lui è bellissimo giocare a Roma. Non ci sono problemi ma è parte di una generazione top. Il ct punta ora su loro tre, c’è una competizione sana per il posto: adesso la lotta sembra tra De Gea e Kepa ma Pau lavora seriamente, con professionalità, cerca di fare tutto per arrivare al Mondiale. Vedremo se sarà in campo in questi giorni ma lavora sempre con profonda serietà“