Bosnia, Tahirovic debutta in nazionale e la Roma gli fa i complimenti

Un giorno indimenticabile quello di ieri per la carriera di Benjamin Tahirovic, che ha esordito da titolare con la Bosnia nella gara contro l'Islanda, valida per le qualificazioni a Euro 2024. La Roma, su twitter, gli ha fatto i complimenti: "Esordio in nazionale per Benjamin Tahirovic in Bosnia-Islanda 3-0", il messaggio del club capitolino accompagnato con l'emoji degli applausi. Un altro passo importante nella carriera del centrocampista giallorosso classe 2003 già da mesi chiamato da Mourinho in prima squadra.