Bosnia-Polonia 1-2, vittoria in rimonta per gli ospiti. Dzeko in campo nella ripresa

Niente da fare per la Bosnia di Edin Dzeko, che dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo subisce la rimonta completa della Polonia perdendo in casa 2 a 1. Inizio incoraggiante per gli uomini di Bajevic, che trovano la via del gol al minuto 24 con la trasformazione dagli undici metri di Hajradinovic. I padroni di casa provano a gestire, ma la maggior esperienza dei polacchi esce fuori, con la rete del pareggio che arriva a pochi minuti dall’intervallo. Il neo difensore del Benevento Glik svetta perfettamente di testa sul corner battuto da Grosicki, bucando il portiere e rimettendo il match sui binari biancorossi. Dzeko entra nella ripresa al 60esimo per dare una scossa ai suoi, ma neanche la classe dell’attaccante della Roma basta per ribaltare la situazione. Per il sorpasso infatti Grosicki si mette in proprio, smarcandosi in area di rigore e non lasciando scampo a Begovic. Va quindi a Milik il confronto a distanza con Dzeko, uno scontro che si sta giocando anche sul mercato, con i destini incrociati dei due bomber sull’asse Napoli-Roma-Juventus.