Bosnia-Italia, Mancini: “Tonali al posto di Zaniolo? Nicolò è abituato a un altro ruolo”

L’Italia centra la nona vittoria su nove partite del girone di qualificazione a Euro 2020. Considerando l’anno solare la serie sale a dieci, una cifra da record per Roberto Mancini, che stasera ha fatto anche esordire qualche giovane. Come Tonali, che ha debuttato da titolare, scelto al posto del romanista Zaniolo: “Nicolò ultimamente è abituato a giocare in un altro ruolo, per questo ho scelto Sandro. Tonali ha fatto benissimo – ha spiegato il ct a ‘Rai Sport’ nel postpartita -, così come tutti gli altri, anche se non è Verratti e ha caratteristiche diverse”. In queste ultime partite, infatti, Fonseca ha utilizzato Zaniolo come esterno destro nel tridente d’attacco riorganizzando la squadra con Pastore trequartista e la diga Mancini-Veretout in mediana. Stasera, invece, a Mancini serviva una mezzala nel 4-3-3 e ha ritenuto il talento del Brescia più idoneo a ricoprire questo ruolo.